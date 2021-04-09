Muğla'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Karaçuha Mahallesi Çalıca mevkisindeki iki katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin çatısını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara neden oldu.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır