Muğla'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Karaçuha Mahallesi Çalıca mevkisindeki iki katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin çatısını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara neden oldu.???????

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:52:05. #1.15#
title