Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı
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Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı

Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'da, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Övünç Erdem Çorapçı, 9 bin 600 parçadan oluşan legoyla Atatürk portresi yaptı.

Muğla'da, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Övünç Erdem Çorapçı, 9 bin 600 parçadan oluşan legoyla Atatürk portresi yaptı.

Milas Devlet Hastanesi'nde çalışan Çorapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ata'ya Minnet" isimli Atatürk portresini iki gün süren çalışmayla tamamladı.

Çorapçı, AA muhabirine, legoya çocukluğundan bu yana ilgisinin olduğunu ve en zor lego setlerinin 9 bin parçadan oluştuğunu söyledi.

Lego ile Atatürk portresi çalışmasının kendi tasarımı olduğunu belirten Çorapçı, "Bilgisayarda legodan oluşan bir Atatürk portresi tasarladım ve malzemeleri yurt dışından sipariş ettim. 23 renkten oluşan 9 bin 600 parçayı sabırla birleştirdim. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, önce çocukların önemine aynı zamanda da yaratıcı ve çalışkan bir neslin önemine vurgu yaptı. Ben de bu çalışmayla yaratıcı bir nesle katkı sunmayı amaçladım." diye konuştu.

Atatürk portresinin 80x80 santimetre boyutunda olduğunu ve şimdilik evinde sergilediğini kaydeden Çorapçı, projesini lego sergilerine göndereceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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