Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, Azeri uyruklu bir kadın da yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, Azeri uyruklu bir kadın da yaralandı.

Yeni Mahalle'de, bir inşaatta birlikte çalışan S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. bıçakla Cömert ile yandaki Azeri uyruklu Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cömert, yaşamını yitirdi. Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır