Muğla'da bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır şekilde yaralanan Hüseyin Şakar(67) hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır şekilde yaralanan Hüseyin Şakar(67) hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yörükoğlu Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde iddiaya göre Hüseyin Şakar (67) ile F. B (43) arasında sulama suyu paylaşma sorunu nedeniyle kavga çıktı. Kavga esnasında F. B, Şakar'ı bıçaklayarak yaraladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 43 yaşındaki F. B ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı