Muğla'da bıçakla bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı
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Muğla'da bıçakla bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da bıçakla bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Fethiye ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldüren, Azerbaycan uyruklu kadını da yaralayan zanlı tutuklandı.

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Fethiye ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldüren, Azerbaycan uyruklu kadını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.A. bıçakla Cömert ile yandaki Azerbaycan uyruklu Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralamış, Cömert kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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