Muğla'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı

AYDIN (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Muğla- Aydın kara yolu Polis Uygulama noktasında

Vali Orhan Tavlı, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemelmaz'ın da katıldığı programda güzergahı kullana araçlar durdurularak projeye ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Vali Tavlı, proje kapsamında toplumda emniyet kemeri takmak için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Tavlı, uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ile kısa süreli de sohbet etti.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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