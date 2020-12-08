Beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 yaralı
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Beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 yaralı

08.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:58

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton mikseri ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton mikseri ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Kavçakar'ın (52) kullandığı 48 GA 470 plakalı beton mikseri, Fethiye-Antalya kara yolunun Bayır mevkisinde, Sergen Adnan Afşin'in yönetimindeki 01 SS 134 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, Afşin ile cipteki Mehmet Çalış (32) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Beton mikseri ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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