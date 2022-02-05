Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton büzün içinde sıkışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton büzün içinde sıkışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Gerişburnu Mahallesi'nde Soner Conkuş'a ait keçinin beton büzün içine düşerek mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.

Ekipler, büzün içindeki keçiyi yaptıkları çalışma sonucu kurtardı.

Keçi, sahibine teslim edildi.

Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı

Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı

Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Güncel

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Güncel, Haber

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