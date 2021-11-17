Muğla'da belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yapıldı - Haberler
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Muğla'da belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yapıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyeye ait tarım arazilerinde zeytin hasadı yapıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyeye ait tarım arazilerinde zeytin hasadı yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediyenin tarım işçileri ile Akkaya Mahallesi'nde belediyeye ait tarım arazilerinde ve yol kenarlarında yetişen zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi.

Gümüş, gazetecilere, 7 yıldır tarıma destek olmaya, tarımdan geçimini sağlayanlarla yan yana olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün de zeytin hasadımıza başladık. Zeytin, bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından biri. Yaklaşık 6 ton zeytin elde ettik. Bunların tamamından yaklaşık 1 ton zeytinyağı elde edeceğiz." dedi.

Elde edilen zeytinyağını belediyenin aşevinde değerlendirip, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtacaklarını vurgulayan Gümüş, yağın bir kısmını da Menteşe'ye ziyarete gelen misafirlere hediye edeceklerini dile getirdi.

Muğla'da belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yapıldı

Muğla'da belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yapıldı

Muğla'da belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yapıldı

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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