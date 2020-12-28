Muğla'da belediye personeli toplu iş sözleşmesini zeybek oynayarak kutladı
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Muğla'da belediye personeli toplu iş sözleşmesini zeybek oynayarak kutladı

28.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:40
Muğla'da belediye personeli toplu iş sözleşmesini zeybek oynayarak kutladı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de belediye personeli, imzalanan toplu iş sözleşmesini yöreye özgü zeybek oyunuyla kutladı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de belediye personeli, imzalanan toplu iş sözleşmesini yöreye özgü zeybek oyunuyla kutladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Genel-İş Sendikası Muğla Şubesi Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan ve en düşük maaşlıya yüzde 32,5, tüm personele ise ortalama yüzde 24,5 oranında zam yapılmasını sağlayan toplu iş sözleşmesi belediye çalışanlarınca sevinçle karşılandı.

Belediye personeli 2,5 yıllık yeni iş sözleşmesini kutlamak için zeybek oynadı. Personelin sevincine ortak olan Başkan Gümüş, başkan yardımcıları ve Kocabaş da oyuna katıldı.

Gümüş, yaptığı konuşmada, amaçlarının en kaliteli ve verimli hizmeti vermek olduğunu söyledi.

Yeni sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Gümüş, "Emeğin en yüce değer olduğunu bilen ve bu noktaya çalışarak gelen bir başkan olarak sizleri en iyi anlayanlardanım. Toplu iş sözleşmesinin sizler için en iyi şekilde sonuçlanması için görüşmelerimizi yaptık." dedi.

Gümüş, sözleşme gereği 576 kişiden oluşan tüm belediye personeline her ay 215 lira sosyal yardım desteği verileceğini kaydetti.

Temizlik işlerinde çalışanlara ayrıca her ay 100'er lira temizlik hizmeti yardımı yapılacağını aktaran Gümüş, "Ayrıca engelli personellerimize her yıl mayısta 500 lira ilave ödeme yapılacak. Tüm işçilerimize 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle nisanda 200 lira ilave ödeme yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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