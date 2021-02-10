Muğla'da belediye kendi ürettiği zeytinyağını aşevinde kullanacak

Menteşe Belediyesine ait tarım arazilerinde ve yol kenarında yetişen yaklaşık 200 kilogram zeytinden elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı, aşevinde yemek yapımında kullanılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, aşevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Muğla'nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok değerli bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Gümüş, "Çok kaliteli zeytin ve zeytinyağımız var. İnsanlık çok eski dönemlerden beri yaşadığımız coğrafyada zeytin yetiştirip, zeytinyağı üretmiş. Farklı kalite, tat ve koku özelliğine sahip zeytinlerimizi bölge üreticilerimiz yetiştirmeye devam ediyor." dedi.

Kendilerinin de belediyeye ait tarım arazilerinde ve yol kenarlarındaki zeytinleri tarım işçileri ile topladıklarını anlatan Gümüş, bu yıl zeytin hasadında düşüş yaşanmasına rağmen toplanan 200 kilogram zeytinin, yağhanede soğuk sıkım yöntemiyle işlendiğini ifade etti.

Soğuk sıkım metoduyla faydalı vitamin ve mineralleri ölmemiş, kaliteli bir zeytinyağı ürettiklerine işaret eden Gümüş, "Toplanan zeytinleri, zeytinyağı olarak sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere aşevimizde yemek yapımında değerlendireceğiz. Belediye olarak gelecek yıl daha çok ve daha iyi mahsul elde etmek için tarım arazilerimizdeki zeytin ağaçlarımızın bakımlarını yapmayı da ihmal etmiyoruz." diye konuştu.

Gümüş, amaçlarının bu zor dönemlerde vatandaşların yanında olmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç