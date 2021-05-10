Muğla'da belediye ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı
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Muğla'da belediye ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı

Muğla'da belediye ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da vatandaşların mağdur olmaması ve hizmetlerin aksamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da vatandaşların mağdur olmaması ve hizmetlerin aksamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olacağı, bayram süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

Hasta nakil ambulansıyla hastaneye gitmesi gereken acil hastaların evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacağı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Herhangi bir aksaklıkta ve vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmekte köprü görevi gören çağrı merkezi ekipleri de bayram tatilinde 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de bayram günü meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler 24 saat teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı. İtfaiye ekipleri de meydana gelebilecek yangın veya diğer olaylara karşı teyakkuz halinde olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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