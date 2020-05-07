Muğla'da belediye başkanı engelli gencin evine giderek zeybek oynadı
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Muğla'da belediye başkanı engelli gencin evine giderek zeybek oynadı

Muğla'da belediye başkanı engelli gencin evine giderek zeybek oynadı
07.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:20

Muğla'da, engelli gencin davul zurna isteğini kırmayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Roman müzisyenlerin yer aldığı 10 kişilik ekiple gencin evine giderek zeybek oynadı.

Muğla'da, engelli gencin davul zurna isteğini kırmayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Roman müzisyenlerin yer aldığı 10 kişilik ekiple gencin evine giderek zeybek oynadı.

Menteşe Belediyesinin Romanlardan kurduğu müzik gurubu, çaldıkları müziklerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşları eğlendiriyor.

Gurubun, 6 gün önce Yeniköy Mahallesi'nde verdiği konser, bedensel ve zihinsel engelli 26 yaşındaki Üstün Mert Solmaz'ın dikkatini çekti. Annesinin yardımıyla evinin balkonuna çıkan engelli genç, eşlik etmek istediği davul zurna çalan gruba sesini duyuramadı. Engelli çocuğunun bu nedenle üzüntü yaşadığını gören anne Gülhanım Solmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine müzisyenlerle engelli gencin evinin önüne gelen Belediye Başkanı Gümüş, burada Kerimoğlu Zeybeği oynadı.

Gümüş, evinde ziyaret ettiği Üstün Mert Solmaz'a çeşitli hediyeler de verdi.

Belediye Başkanı Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelliler derneğinden tanıdığı Solmaz'ın müziği çok sevdiğini bildiğini ifade etti. Annesinin durumu anlatması üzerine Üstün için mahalleye geldiklerini belirten Gümüş, "Üstün ile Kerimoğlu ve Muğla Zeybeğini birlikte oynadık. Onlar bizim varımız, yoğumuz. Tek amacımız onları bu hayatta memnun edebilmek." ifadesini kullandı.

Anne Gülhanım Solmaz da belediye başkanı Gümüş'ün sürpriziyle çocuğunun mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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