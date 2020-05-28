Muğla'da belediye asma bahçesi kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da belediye asma bahçesi kurdu

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve katma değeri yüksek olan şarap üretiminin artırılması için asma bahçesi kurdu.

Muğla'da belediye asma bahçesi kurdu
28.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:00

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve katma değeri yüksek olan şarap üretiminin artırılması için asma bahçesi kurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 dekarlık alan üzerinde 2 bin 560 üzüm fidanının yer aldığı asma bağı projesi Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde hayata geçti. Bölgenin toprak yapısı yapılan incelemelerin ardından belirlenerek Amerikan asma anacı dikimi yapıldı. Dikimi yapılan asma bahçesinde üzüm fidanlarının 1 yıllık gelişmelerinin ardından, bölgenin 13 farklı yerel üzümünün yanı sıra sofralık ve şaraplık olmak üzere belirlenecek olan çeşitlerde aşılamalar yapılarak üretime geçilecek. Ayrıca bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve kooperatif ile birlikte şarap üretiminin yapılabilmesi için 1 milyon şişe kapasiteli fabrika kurulacak. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kurulacak olan kooperatif ile yerel bir şarap markası oluşturarak üretilen üzümün katma değerini yükseltmek ve çiftçinin daha çok kazanmasını sağlamak istediklerini söyledi.

'ÜRÜNLER MARKAYA DÖNÜŞECEK'

Başkan Gürün, koronavirüs salgını nedeniyle üretim değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Koronavirüs bize gösterdi ki ülkemiz için üretmek çok büyük önem taşıyor. Biz üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yeşilüzümlü mahallemizde kurmuş olduğumuz üzüm bağı ile burada üretim yapan çiftçilerimize destek olacağız. Kurulacak olan kooperatif ile bu bölgede yetişen ürünler toplanacak ve yerel bir şarap markasına dönüşecek. Böylelikle üreticilerimiz daha çok kazanacak. Ayrıca üzümlerin işlenmesi için bölgede Fethiye Belediyemiz ile birlikte şarap fabrikasının kurulması için gerekli projelerimiz de hazır. En kısa sürede bu fabrikanın yapımını tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunacağız. 1 milyon şişeye kadar üretim yapabilecek olan fabrikanın tüm ekipmanı, üretim tankları ve bilimsel desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Yapılan amatör şarapçılık faaliyetlerini profesyonel hale getirip hem üreticimize hem de şehrimize kazandıracağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Naci Bostancı Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ergin Ataman
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Muğla'da belediye asma bahçesi kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 18:00:01. #1.14#
title