Muğla'da bekçilerden yaralı köpeğe şefkat eli Muğla'nın Datça ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından devriye görevi yapan bekçiler, İskele Mahallesi Sevgi Yolu'nda yaralı bir köpek buldu.

Ayağından yaralı olduğu görülen köpek, bekçiler tarafından tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Sokak köpeğine mama ve yiyecek verildi.

Kaynak: AA