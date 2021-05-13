Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

Turizm merkezlerinden Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sakin olduğu gözlendi.

Turizm merkezlerinden Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sakin olduğu gözlendi.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlarda da sakinlik hakim oldu. İlçede, emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimsenin bulunmadığı ilçede polis ekipleri, bağlantı noktaları ve önemli caddelerde aralıksız denetim yaptı.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde kısıtlamadan muaf turistlerin gezdiği ve denize girdiği görüldü.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

Muğla'da bayramda da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Muğla'da bayramda da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Muğla'da bayramda da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Muğla'da bayramda da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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