Muğla'da bayram sabahı korkunç cinayet
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Muğla'da bayram sabahı korkunç cinayet

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde 22 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından öldürüldü.

Muğla'da bayram sabahı korkunç cinayet
24.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:10

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde 22 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından öldürüldü.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 275'inci sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 2019 yılında mezun olan Kahramanmaraş doğumlu 22 yaşındaki Zeynep Ş., erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ahmet K. tarafından evinde öldürüldü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bodrum kattaki dairenin camını kırarak cinayet zanlısı Ahmet K.'yi etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Zeynep Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bıçakla yaralı olduğu görülen 26 yaşındaki Ahmet K. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülen genç kızın vücudunda kesikler ve boğazında morluklar olduğu, Ahmet K.'nin ise gözaltında tedaviye alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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