Muğla'da bataklığa düşen inek kurtarıldı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bataklığa düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bataklığa düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkisinde bir ineğin bataklığa düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla ineği bataklıktan çıkardı.
Temizlenen inek, sahibine teslim edildi.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri