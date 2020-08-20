Muğla'da başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
20.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:24
Muğla'nın Milas ilçesinde başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Güllük Karakol Komutanlığı ekipleri, Ekinanbarı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı şikayeti üzerine bölgede araştırma gerçekleştirdi.
Ekipler, makilik alanda otlayan başkasına ait iki ineği kesen Zeki Y. ve Mustafa K.K'yi, etleri araçlarına taşıdıkları sırada yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA