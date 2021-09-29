Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadını öldüren zanlı tutuklandı.

Ölüdeniz mahallesindeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S, odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.

Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.S, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.