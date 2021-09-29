Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadını öldüren zanlı tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadını öldüren zanlı tutuklandı.

Ölüdeniz mahallesindeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S, odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.

Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.S, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

 Son dakika haber... Putin: 'Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı.

Son dakika haber... Putin: "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş
Spor Muslera Umut Meraş Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Fatih Fatma Şahin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:12:14. #1.11#