Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S, odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.

Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli İ.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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