Muğla'da "Basın Parkı ve Anma Duvarı" açıldı

10.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:48

Muğla'da mesleğini devam ettirirken hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin yer aldığı "Basın Parkı ve Anma Duvarı" törenle açıldı.

Menteşe Belediyesi ile Muğla Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle yapılan park kapsamında kentte görev yapan gazeteciler, restoranda bir araya geldi.

"Basın Parkı ve Anma Duvarı"nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Basın Parkının kente çok yakıştığını söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de mesleğini icra ederken hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin yaşatılması yönünde bir çalışma olduğunu anlattı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ise herkesin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan, parkın 10 Ocak'ta açılmasının anlamlı olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından, Anma Duvarı törenle açıldı. Törene hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri, cemiyet başkanları ve gazeteciler de katıldı.

Kaynak: AA