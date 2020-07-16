Muğla'da başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
16.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:04
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Müsgebi Mahallesi Mehmet Türedi Sokağı'nda evin giriş kapısındaki korkuluklara bir köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ellerindeki malzemelerle demir korkuluğu genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Vücudunda yara izine rastlanmayan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA