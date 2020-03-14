Muğla'da başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
14.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi'nde evin giriş kapısındaki korkuluklara bir köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Köpeğin vücudunda bir yara olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Muğla'da başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı