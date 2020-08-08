Muğla'da başı demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde başı demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
08.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:26
Muğla'nın Fethiye ilçesinde başı demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Foça Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde başı demir boruya sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına yağ döktü. Kayganlaşan borunun ağzından başı çıkarılan kedi yavrusu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA