Muğla'da barajlarda su seviyesi geçen yıla oranla düştü
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Muğla'da barajlarda su seviyesi geçen yıla oranla düştü

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:31
Muğla'da barajlarda su seviyesi geçen yıla oranla düştü

Muğla'daki barajlarda su seviyesinin geçen yıla oranla büyük ölçüde düştüğü bildirildi.

Muğla'daki barajlarda su seviyesinin geçen yıla oranla büyük ölçüde düştüğü bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranının, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdiğini belirtti.

Mumcular Barajı'nın geçen yıl Aralık başında yüzde 47 doluluk oranına sahip olduğunu bu yıl ise yüzde 26 seviyesine gerilediğini vurgulayan Gürün, şunları kaydetti:

"Yine geçtiğimiz yılın aynı döneminde Geyik Barajı'nda yüzde 67 olan doluk oranı yüzde 60'a, yüzde 96 olan Marmaris Atatürk Barajı oranı yüzde 87'ye geriledi. Yağışlar bu yıl beklenen seviyede olmadı. Bu nedenle barajların doluluk oranı geriledi. Vatandaşlar içme ve kullanma suyunu daha dikkatli kullanmalı. Kuraklık tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de önümüzde süreçte mücadele etmesi gereken en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkacak. İklim değişikliklerinin etkilerini artık görmeye ve yaşamaya başladık. Bu yılda tüm dünyada etkili olan kuraklık ülkemizi ve Muğla'mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Son 3 günde ilimiz genelinde yağan yağmuru saymazsak neredeyse aralık ayına kadar ilimiz yağış almadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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