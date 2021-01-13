Muğla'da baraj ve yeraltı rezervlerinin su miktarı azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da baraj ve yeraltı rezervlerinin su miktarı azaldı

13.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:07
Muğla'da baraj ve yeraltı rezervlerinin su miktarı azaldı

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın düşmedi Muğla'da, baraj ve yeraltı rezervlerindeki su miktarının azaldığı bildirildi.

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın düşmedi Muğla'da, baraj ve yeraltı rezervlerindeki su miktarının azaldığı bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MUSKİ) yapılan açıklamada, il genelinde yeraltı su ve baraj seviyelerinin kritik seviyelere indiği uyarısı yapıldı.

Dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin son yıllarda kendini hissettirmeye başladığı belirtilen açıklamada, Muğla'nın da içinde olduğu Batı Akdeniz ve Büyük Menderes havzalarının söz konusu iklim değişikliğinden etkilendiği kaydedildi.

Geçmiş yılların sıcaklık ve yağış ortalamasına göre 2020'nin rekor sıcaklık ve yağışsız geçtiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla genelinde gerek yeraltı su rezervleri gerekse baraj seviyeleri kritik seviyelere indi. İleriki yıllarda da devam edeceği öngörülen kuraklıkla ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın duyarlılığı büyük önem arz etmekte. İçme ve kullanma suyunu tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, sensörlü muslukların takılması, havuz suyu, bahçe sulama ve tarımsal sulamaların kesinlikle şebeke suyundan yapılmaması kuraklığın etkisini hafifletebilecektir."

Kuraklık ile mücadele kapsamında sorun yaşanacak yerleşimlerin tespiti, kayıp kaçak oranlarının azaltılması, yeni kaynak araştırmalarının yapıldığına yer verilen açıklamada, ülke genelinde ortalama olarak içme suyunun yüzde 54 oranında yerüstü su kaynaklarından temin edilirken bu oranın Muğla'da yüzde 17 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Muğla'daki tarım faaliyetlerinde vahşi sulama yöntemleri yerine modern ve otomasyona bağlı damlama sulama sistemlerinin tercih edilmesinin de büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Emre Taşdemir İsmail Kartal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da baraj ve yeraltı rezervlerinin su miktarı azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:23:23. #1.14#
title