Muğla'da baraj ve yeraltı rezervlerinin su miktarı azaldı

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın düşmedi Muğla'da, baraj ve yeraltı rezervlerindeki su miktarının azaldığı bildirildi.

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın düşmedi Muğla'da, baraj ve yeraltı rezervlerindeki su miktarının azaldığı bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MUSKİ) yapılan açıklamada, il genelinde yeraltı su ve baraj seviyelerinin kritik seviyelere indiği uyarısı yapıldı.

Dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin son yıllarda kendini hissettirmeye başladığı belirtilen açıklamada, Muğla'nın da içinde olduğu Batı Akdeniz ve Büyük Menderes havzalarının söz konusu iklim değişikliğinden etkilendiği kaydedildi.

Geçmiş yılların sıcaklık ve yağış ortalamasına göre 2020'nin rekor sıcaklık ve yağışsız geçtiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla genelinde gerek yeraltı su rezervleri gerekse baraj seviyeleri kritik seviyelere indi. İleriki yıllarda da devam edeceği öngörülen kuraklıkla ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın duyarlılığı büyük önem arz etmekte. İçme ve kullanma suyunu tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, sensörlü muslukların takılması, havuz suyu, bahçe sulama ve tarımsal sulamaların kesinlikle şebeke suyundan yapılmaması kuraklığın etkisini hafifletebilecektir."

Kuraklık ile mücadele kapsamında sorun yaşanacak yerleşimlerin tespiti, kayıp kaçak oranlarının azaltılması, yeni kaynak araştırmalarının yapıldığına yer verilen açıklamada, ülke genelinde ortalama olarak içme suyunun yüzde 54 oranında yerüstü su kaynaklarından temin edilirken bu oranın Muğla'da yüzde 17 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Muğla'daki tarım faaliyetlerinde vahşi sulama yöntemleri yerine modern ve otomasyona bağlı damlama sulama sistemlerinin tercih edilmesinin de büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç