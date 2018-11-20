Muğla'da Balkon Korkuluğuna Sıkışan Köpek Kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi Çataltepe Caddesi'ndeki villada, bir köpeğin kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı.
Durumu fark eden ev sahibi Ayşegül Hayes, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, kesme ve kırma aletleri kullanarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.