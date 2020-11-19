Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı
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Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı

19.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:53
Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan heykel, Marmaris Müzesinde koruma altında tutuluyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan heykel, Marmaris Müzesinde koruma altında tutuluyor.

Bozburun Mahallesi açıklarında Bodrumlu denizcilerin ağına takılan bronz heykel, durumdan haberdar edilen ekipler tarafından Marmaris Müzesine getirildi.

Burada nemli bir ortamda koruma altına alınan heykelin, önümüzdeki günlerde temizlik çalışmasının yapılacağı bildirildi.

Heykelin bulunda Marmaris açıklarında da önümüzdeki dönemde sualtı çalışmalarının yapılabileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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