Muğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

Muğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hisarönü Mahallesi Akvaryum Koyu'na ailesiyle pikniğe giden Muhammet Emir Genç, balık tutmak için denize ulaşmaya çalıştığı sırada kayalıklara düştü.

Genç'in düştüğünü fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerden çıkartılamayan Genç, denize indirilerek botla tahliye edildi.

Kıyıda bekleyen sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Genç'in ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Gareth Bale Okay Yokuşlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:52:24. #1.14#

title