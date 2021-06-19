Muğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Hisarönü Mahallesi Akvaryum Koyu'na ailesiyle pikniğe giden Muhammet Emir Genç, balık tutmak için denize ulaşmaya çalıştığı sırada kayalıklara düştü.
Genç'in düştüğünü fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Düştüğü yerden çıkartılamayan Genç, denize indirilerek botla tahliye edildi.
Kıyıda bekleyen sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Genç'in ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen