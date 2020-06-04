Muğla'da bahis çetesine yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da bahis çetesine yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şebekeye yardım ettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da bahis çetesine yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
04.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:25

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şebekeye yardım ettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "rüşvet", "rüşvete aracılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "soruşturmanın gizliliğini ihlal", "tarihi eser kaçakçılığı" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Biri meslekten ihraç edilmiş, biri emekliye ayrılmış, biri görevdeki 3 polis memuru ile açığa alınmış emniyet amiri hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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