Muğla'da bahçe tellerine sıkışan köpeği zabıta kurtardı
18.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Gerişburnu Mahallesi'ndeki bir evin bahçe tellerin arasına sıkışan köpeği gören mahalle sakinleri, yoldan gecen Seydikemer Belediyesi zabıta ekibinden yardım istedi.
Zabıtanın yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, tedavisi için Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır