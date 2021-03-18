Muğla'da bahçe tellerine sıkışan köpeği zabıta kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da bahçe tellerine sıkışan köpeği zabıta kurtardı

18.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Muğla'da bahçe tellerine sıkışan köpeği zabıta kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Gerişburnu Mahallesi'ndeki bir evin bahçe tellerin arasına sıkışan köpeği gören mahalle sakinleri, yoldan gecen Seydikemer Belediyesi zabıta ekibinden yardım istedi.

Zabıtanın yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, tedavisi için Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da bahçe tellerine sıkışan köpeği zabıta kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:16:45. #1.14#
title