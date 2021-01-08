Muğla'da bagaja konulan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı
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Muğla'da bagaja konulan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

08.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:50
Muğla'da bagaja konulan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bagajına konulan ve başı hoparlör boşluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bagajına konulan ve başı hoparlör boşluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajına konulan köpeğin başı, aracın iç kısmındaki hoparlör takmak için yapılan boşluğa sıkıştı.

Otomobil sahibi ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, başı sıkışan köpeği kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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