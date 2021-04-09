Son dakika haber... Baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor
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Son dakika haber... Baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlıyı yakalamak için havadan ve karadan çalışma yapılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlıyı yakalamak için havadan ve karadan çalışma yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde dün, silahla öldürülmüş halde Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedinin bulunmasının ardından şüpheli Mevlüt D'nin yakalanması için başlattıkları çalışmalara devam ediyor.

Zanlının gidebileceği güzergahlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Yaklaşık 100 komando ve Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği ve drone ile Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yürütüyor.

Son dakika haber... Baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor
Son dakika haber... Baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor
Son dakika haber... Baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor
Son dakika haber... Baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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