Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı
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Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı

Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağında ip dolanan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağında ip dolanan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çaltılar Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan elektrik direğindeki yuvasından leyleğin uçamadığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye gönderildi.

İtfaiye ekibi leyleği ayağına dolanan ipten kurtardı ve yuvasına su bıraktı.

Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı
Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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