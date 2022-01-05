Muğla'da av tüfeğiyle yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı - Haberler
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Muğla'da av tüfeğiyle yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı

Muğla'da av tüfeğiyle yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan ve bir gözünü kaybeden köpek tedaviye alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan ve bir gözünü kaybeden köpek tedaviye alındı.

Gölköy Mahallesi'nde yol kenarında yaralı bir köpeğin olduğunu fark eden Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği gönüllüleri, köpeğin yanına gitti.

Vücudunda tüfekle vurulma belirtilerine rastlanan köpek veterinere götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan köpeğin kafa kısımlarında çok sayıda saçma olduğu belirlendi.

Sol gözünü de kaybettiği tespit edilen köpek tedaviye alındı.

Öte yandan dernek gönüllülerinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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