Muğla'da askeri alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü.
19.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:12
Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü.
Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine ilk olarak askeri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 200 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA