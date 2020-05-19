Muğla'da askeri alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine ilk olarak askeri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 200 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA