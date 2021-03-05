Muğla'da askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü
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Muğla'da askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü

05.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:04
Muğla'da askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, askeri alanda çıkan orman yangınında, yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, askeri alanda çıkan orman yangınında, yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü.

Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına, denizden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çıkartma gemisine yüklenen arazözlerden çekilen hortumlarla yangına müdahale edildi.

Sarp alanda etkili olan yangını söndürmek için çaba sarf eden ekipler, gece boyunca süren yangını sabahın erken saatlerinde kontrol altına aldı.

Söndürülen yangında, yaklaşık 6 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin yanan alandaki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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