Muğla'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi
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Muğla'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi

MUĞLA'da koronavirüs ile mücadele kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Muğla'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi
09.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:45

MUĞLA'da koronavirüs ile mücadele kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre; otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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