Muğla'da asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesaplarınca ilçede koronavirüs bulunduğu ve gizlendiği paylaşımları yapılması üzerine adresleri tespit edilen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Siteler Mahallesi'nde Y.Y'yi de gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Y.Y'nin ifadesinde paylaşımı kötü niyetli yapmadığını ileri sürerek pişman olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Kaynak: AA