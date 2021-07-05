Muğla'da aşılama yüzde 79 oranına ulaştı
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Muğla'da aşılama yüzde 79 oranına ulaştı

Muğla'da aşılama yüzde 79 oranına ulaştı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA genelinde 14 Ocak tarihi itibariyle sağlık çalışanlarıyla başlayan Kovid-19 aşılama çalışmalarında yüzde 79 oranına ulaşıldı.

MUĞLA genelinde 14 Ocak tarihi itibariyle sağlık çalışanlarıyla başlayan Kovid-19 aşılama çalışmalarında yüzde 79 oranına ulaşıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Akça ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Demiral ile bir araya gelerek salgının kontrolü ve aşılamada gelinen son durumu değerlendirdi.İl genelinde aşılamanın yüzde 79 oranına ulaştığını belirten Vali Tavlı, "Muğla genelinde Eğitim ve Araştırma hastanesinde, tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşturulan 44 mobil ekip tarafından sahada 25 nokta ile aile sağlığı merkezlerinde aşılama uygulamaları devam etmektedir. Aşı lojistiği sayesinde uygulama noktalarında hizmetin 7/24 aksamadan devam edilmesi sağlanmaktadır" dedi.


Muğla'da aşılama yüzde 79 oranına ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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