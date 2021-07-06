Muğla' da Aşılama % 79 oranına ulaştı

14 Ocak 2021 tarihi itibariyle sağlık çalışanlarıyla başlayan Covid-19 aşılama çalışmaları, Muğla'da Yüzde 79 oranına ulaşıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Akça ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Demiral ile bir araya gelerek salgının kontrolü ve aşılamada gelinen son durumu değerlendirdi.

İl genelinde aşılamanın Yüzde 79 oranına ulaştığını belirten Vali Orhan Tavlı "Muğla genelinde Eğitim ve Araştırma hastanesinde, tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşturulan 44 mobil ekip tarafından sahada 25 noktada ( 2 havalimanı, AVM, Marinalar, pazaryerleri, köy meydanları, şantiyeler, fabrikalar, cezaevleri, askeri birlikler, kurum personelleri)ve tüm aile sağlığı merkezlerinde aşılama uygulamaları devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün başarılı aşı lojistiği sayesinde aşı uygulama noktalarında hizmetin 7/24 aksamadan devam edilmesi sağlanmaktadır" dedi.

Covid-19 pandemi ile mücadelede en önemli basamak olan aşılama uygulamasının tüm bireylere en kısa sürede ulaşabilmesi için, tüm sağlık kurumlarında yapılmakta olan Covid-19 aşı uygulamasına öncelikli gruplar sıralamasında yer alan tüm bireylerin MHRS üzerinden ya da ALO 182 hattı üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırmaları önem arz etmektedir.

Kaynak: Bültenler