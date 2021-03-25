Muğla'da aşçılık öğrencileri sokaklarda Türkçe ve İngilizce dövizlerle maske uyarısında bulundu
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Muğla'da aşçılık öğrencileri sokaklarda Türkçe ve İngilizce dövizlerle maske uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da aşçılık öğrencileri sokaklarda Türkçe ve İngilizce dövizlerle maske uyarısında bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşçılık öğrencileri, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce dövizlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşçılık öğrencileri, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce dövizlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık alanı öğrencileri, "Cezadan korkma koronadan kork!", "Maskemi takıyorum takmamana şaşırıyorum", "Sorumlu ol, sorunlu olma", "Wear your mask" yazılı dövizler ve kollarına taktıkları mavi kurdelelerle meydan, yat limanı, Kapalı Çarşı, Uzunyalı Plajı yolunda dolaşarak, maskesi olmayan vatandaşlara ve turistlere maske dağıttı, sosyal mesafeye dikkati çekti.

Yeniyol Caddesi'nde "Maske tak" şarkısı eşliğinde yürüyen öğrencilere, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da eşlik etti.

Şehit Nedip Cengiz Eker İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri de okullarının bulunduğu mahallede "Muğla'yı maviye döndüreceğiz, okulumuz açık kalsın" etkinliği düzenleyerek, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çekmek için mini gösteri sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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