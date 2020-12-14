Muğla'da asayiş
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Muğla'da asayiş

14.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:54
Muğla'da asayiş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde polis ekiplerinin son 3 ayda gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde polis ekiplerinin son 3 ayda gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirleri denetleyen polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi.

Bu kapsamda son 3 ayda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların içerisinde 3 kişinin, 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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