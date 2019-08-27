27.08.2019 12:08

Muğla'da, asansör bakım ve onarımı işçisi kursu açıldı.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Muğla Şube Başkanı Münnami Özyurt, yaptığı açıklamada, Ula, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere'deki asansörlerin kontrolünü yapmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Toplamda yaklaşık bin 234 asansöre baktıklarını, yeni tescil edilenlerin bu rakamın dışında olduğunu belirten Özyurt, yapılan kontrollerde tehlikesiz olanlara 'yeşil', az tehlikeli olanlara 'mavi' ve çok tehlikeli olanlara da 'kırmızı' etiket verdiklerini kaydetti.

Özyurt, yaptıkları kontrollerde, Menteşe'deki asansörlerin yüzde 50'sinin kırmızı etiket aldığını ifade etti.

Menteşe'de asansör bakım ve onarımı yapan sadece dört firma bulunduğuna dikkati çeken Özyurt, firmaların eleman eksikliği nedeniyle asansörlere yetişemez duruma geldiklerini tespit ettiklerini aktardı.

Rakam karşısında hızla harekete geçtiklerini ve Muğla Valisi Esengül Civelek'e konuyu ilettiklerini belirten Özyurt, şunları kaydetti:

"Vali Civelek, İş-Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğünü arayarak, kurs için gerekli altyapının oluşturulması talimatını verdi. 13 kursiyer 2,5 ay gibi bir süre asansör bakım ve onarımıyla ilgili eğitim aldı. Bunun mekanik ve asansör kısmını biz verdik. Elektrik kısmını Endüstri Meslek Lisesinden bir arkadaşımız, iş güvenliği kısmını da Milli Eğitim Müdürlüğü verdi. Kursu bitiren kursiyerlerin hemen işe girmeleri için firmalarla devamlı irtibat halinde olduk. İŞ- Kur tarafından olmasa da oda tarafından iş garantili bir kurs."

Kaynak: AA