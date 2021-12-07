Muğla'da Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Muğla'da Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesi ile suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Arnavutluk'tan deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İzmir ve Torbalı cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı ayrıca 3 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin uyuşturucuyu sürat teknesiyle getirdiği, daha sonra karaya çıkartarak ormanlık alanda sakladıkları öğrenildi.

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

 Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title