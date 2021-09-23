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Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi eski astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi eski astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen astsubay M.A'yı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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