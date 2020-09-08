Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
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Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan ve Samsun'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
08.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:12

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan ve Samsun'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı Muğla'daki adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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