Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göcek Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'nin Göcek Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bir marinada karaya bağlı teknede tamir yaptığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı itiraf etti
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı itiraf etti
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:56:55. #1.15#

title