Muğla'da aranan 42 kişi yakalandı
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Muğla'da aranan 42 kişi yakalandı

01.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:58
Muğla'da aranan 42 kişi yakalandı

Muğla'da, haklarında arama kararı bulunan 42 kişi yakalandı.

Muğla'da, haklarında arama kararı bulunan 42 kişi yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 5-30 Kasım tarihlerinde il genelinde çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Çalışmalar kapsamında '24 yıl hapis cezası ile aranan 3 kişi, 16 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, 8 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi ile 3 yıl hapis cezası ile aranan 18 ve ifadeye yönelik olarak aranan 18 kişinin' yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada, vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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